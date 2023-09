Söder fordert von Aiwanger schnelle Beantwortung der Fragen zur Flugblatt-Affäre

Bechhofen im Landkreis Ansbach: Bayerns Ministerpräsident Söder hat die gestrige Entschuldigung von Wirtschaftsminister Aiwanger in der Flugblattaffäre als dringend notwendig bezeichnet. Söder sagte am Vormittag am Rande einer Veranstaltung, es sei aber noch vieles offen geblieben. Nach Auffassung des CSU-Chefs ist es nun wichtig, dass Aiwanger die 25 Fragen, die ihm vorgelegt wurden, "umfassend und glaubwürdig" beantwortet. Gleichzeitig erhöhte Söder den Druck auf seinen Stellvertreter und betonte, dieser solle zeitnah und am besten "noch heute" dazu Stellung nehmen. Aiwanger hatte sich gestern Nachmittag in einer öffentlichen Erklärung dafür entschuldigt, sollten im Fall des antisemitischen Flugblatts Gefühle verletzt worden sein. Gleichzeitig sprach er von einer politischen Kampagne. Nächste Woche soll sich Aiwanger im Bayerischen Landtag zu den Vorwürfen äußern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.09.2023 10:45 Uhr