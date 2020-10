Söder fordert überlegten Umgang mit der Corona-Pandemie

Nachrichtenarchiv - 11.10.2020 17:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Angesichts steigender Corona-Zahlen sieht der bayerische Ministerpräsident Söder das Land vor einer großen Bewährungsprobe. Im BR-Fernsehen sagte er, man müsse sich klug überlegen, wie man ohne Panik, aber mit Vernunft und Umsicht in die nächsten Wochen gehe. Wörtlich fügte Söder hinzu: "Wir wollen auf keinen Fall einen Lockdown". Die Infektionswerte in den bayerischen Corona-Brennpunkten sind derweil weiter gestiegen. Die Städte Memmingen und Rosenheim sowie die Landkreise Fürstenfeldbruck und Regen liegen laut Robert-Koch-Institut über der kritischen Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Rosenheim liegt mit einem Inzidenzwert von über 70 an der Spitze.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.10.2020 17:30 Uhr