Söder fordert Strafen bei Verstößen gegen Impfpflicht

Zahl der Impfungen gegen Covid-19 steigt in Bayern deutlich

München: Die dramatische Corona-Lage und die immer größeren Einschränkungen für Ungeimpfte scheinen Wirkung zu zeigen. So ist die Zahl der Corona-Impfungen in Bayern während der vergangenen Tage weiter gestiegen. Allein gestern wurden fast 150.000 Impfungen verabreicht, teilte das Gesundheitsministerium in München mit. Vor einer Woche waren es noch knapp 128.000. Seit dem Start der Corona-Impfkampagne habe es in Bayern nur fünf Wochen mit höheren Werten gegeben, sagte eine Ministeriumssprecherin.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2021 23:00 Uhr