Söder fordert Strafen bei Verstößen gegen Impfpflicht

Alternativer Nobelpreis in Stockholm überreicht

Stockholm: Für ihren Einsatz für Menschenrechte und Umweltschutz sind Aktivsten mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet worden. Bei einer Feierstunde in Stockholm ehrte die Right-Livelihood-Stiftung die Friedens- und Genderaktivistin Marthe Wandou aus Kamerun, den russischen Umweltschützer Wladimir Sliwjak, die Indigenen-Aktivistin Freda Huson aus Kanada sowie die indische Organisation "Legal Initiative for Forest and Environment". Die Stiftung erklärte, sie alle hätten gezeigt, was Mut bewirken könne. Die Geehrten erhalten jeweils ein Preisgeld von umgerechnet 98.000 Euro.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.12.2021 19:45 Uhr