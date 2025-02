Söder fordert sofortige Gespräche mit Taliban über Abschiebeflüge

München: Mit Blick auf den Anschlag in der Landeshauptstadt hat CSU-Chef Söder sofortige Verhandlungen mit den Taliban über Abschiebungen nach Afghanistan gefordert. Außenministerin Baerbock und Innenministerin Faeser sollten schon morgen direkte Gespräche mit der Regierung in Kabul führen. In der "Bild am Sonntag" sprach Söder von derzeit fast 2.000 ausreisepflichtigen Afghanen allein in Bayern. Knapp 200 von ihnen seien schwere Straftäter. Die Taliban hatten sich nach dem Anschlag von München offen für eine Zusammenarbeit gezeigt. Im Gegenzug verlangen die Islamisten eine konsularische Vertretung in Deutschland.

