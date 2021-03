Söder fordert schnelle Zulassung und Ankauf von Sputnik V

Nachrichtenarchiv - 27.03.2021 16:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder drängt auf eine schnelle Zulassung des russischen Corona-Impfstoffs "Sputnik V" in Europa und Deutschland. Dem BR-Fernsehen sagte er, wissenschaftliche Studien gingen von einer sehr hohen Wirksamkeit aus. Deshalb solle man "ohne ideologische und politische Vorbehalte" über eine Zulassung dieses Impfstoffs reden und parallel große Mengen davon kaufen, so Söder. Nach seinen Worten ist es jetzt wichtig, mehr zu impfen, um die Sterblichkeit zu verringern, aber auch um mehr Mobilität und Freiheit zu haben. Der russische Impfstoff könne dabei helfen, dass mehr Jüngere immunisiert werden und auch in den Betrieben bald geimpft wird.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.03.2021 16:15 Uhr