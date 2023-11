Söder fordert Neuwahlen parallel zur Europawahl

Berlin: CSU-Chef Söder hat sich für eine vorgezogene Bundestags-Neuwahl parallel zur Europawahl am 9. Juni ausgesprochen. Söder sagte in Berlin vor dem Hintergrund der Haushaltskrise, die Ampel-Regierung solle die Vertrauensfrage stellen, und zwar nicht im Parlament, sondern vor dem deutschen Volk. Er glaube nicht, dass die Regierung von Kanzler Scholz noch in der Lage ist, die Probleme des Landes zu lösen. Nach einer Neuwahl sei eine Neuauflage der großen Koalition mit der SPD eine denkbare Regierungsvariante, so Söder. Einer Regierung der Union mit den Grünen erteilte er erneut eine Absage. Außerdem lehnte der CSU-Chef eine Abschaffung oder Reform der Schuldenbremse klar ab.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.11.2023 11:45 Uhr