Söder fordert neue Corona-Grenzwerte - in Bayern starten die Auffrischungen

München: CSU-Chef Söder fordert, dass sich Bund und Länder noch vor der Bundestagswahl auf neue Grenz- und Schwellenwerte zur Beurteilung des Infektionsgeschehens einigen. Im Polit-Talk der "Bild" sagte er, aufgrund der zahlreichen Impfungen reiche die Inzidenz allein nicht mehr. Söder fordert zudem auch die Hospitalisierung - also die Situation in den Kliniken - und die Impfquote zu berücksichtigen. In Bayern starten heute die Auffrischungsimpfungen: Hochbetagte über 80 Jahre, Bewohner von Pflegeheimen oder Menschen mit Immunschwächeerkrankungen können eine solche Immunisierung erhalten. Das teilte Gesundheitsminister Holetschek mit. Voraussetzung ist, dass die Zweitimpfung sechs Monate zurückliegt. Holetschek wies auch noch einmal darauf hin, dass ab heute eine Testpflicht für ungeimpfte Besucher und Beschäftigte von Alten- und Pflegeheimen gilt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.08.2021 09:45 Uhr