Söder fordert mehr Hilfe für die Landbevölkerung

Augsburg: Die CSU beginnt heute ihren zweitägigen Parteitag. Vor dem Auftakt hat Ministerpräsident in der "Augsburger Allgemeinen" die Bundesregierung attackiert und mehr Hilfen des Bundes für die Landbevölkerung gefordert. Es brauche spürbare Entlastungen für den ländlichen Raum, Menschen mit Öl- und Holzpellet-Heizungen und Berufspendler würden von der Koalition aus SPD, Grünen und FDP vergessen, so der Vorwurf des CSU-Chefs. Auch der Wirtschaft müsse mehr geholfen werden, sagte Söder. Strukturen, die im Mittelstand durch die Krise verloren gingen, kämen nicht mehr wieder. Die CSU will laut Söder mit dem Augsburger Parteitag ein Jahr vor der Landtagswahl ein Aufbruchssignal setzen. Im jüngsten BR-Bayerntrend lagen die Christsozialen bei 37 Prozent. Damit wären sie zwar stärkste Kraft, sind aber auf einen Koalitionspartner angewiesen.

