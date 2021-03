Söder fordert mehr Corona-Kompetenz beim Bund

Nachrichtenarchiv - 29.03.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Unterstützung für ihren Kurs bekommt Merkel von Bayerns Ministerpräsident Söder. In der ARD sagte er, er könne sich im Kampf gegen Corona mehr Kompetenz beim Bund über das Infektionsschutzgesetz vorstellen, das die Länder zu klareren Regeln zwinge. Konkret nannte Söder nächtliche Ausgangssperren. Dabei kritisierte er die Länder, die die beschlossene Notbremse derzeit nicht umsetzen. - Für eine härtere Gangart im Kampf gegen Corona sprach sich auch die Grünen-Fraktionschefin, Göring-Eckart, aus. Sie forderte von der Bundesregierung einen - so wörtlich - "Wellenbrecher-Plan", der dann in Bundestag und Bundesrat beschlossen werde.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2021 11:00 Uhr