Söder fordert mehr Arbeitsmöglichkeiten für Asylbewerber

Bad Staffelstein: In Bayern sollen Asylbewerber nach dem Willen der CSU künftig einfacher und schneller eine Arbeit aufnehmen können. Das hat Ministerpräsident Söder bei der CSU-Fraktionsklausur im Kloster Banz gesagat. Nach seinen Worten soll für Asylbewerber nach drei Monaten im Land gemeinnützige Arbeit verpflichtend werden oder eine Tätigkeit auf dem Arbeitsmarkt aufgenommen sein. Der Schritt bedeutet einen Paradigmenwechsel in der CSU, wo führende Politiker einer Arbeitsaufnahme von Migranten bisher skeptisch gegenüber standen. Söder forderte zudem ein größeres Ankerzentrum für Flüchtlinge in München. In Bayern gibt es seit 2018 sogenannte Ankerzentren. Es sind Erstaufnahmeeinrichtungen für neu ankommende Geflüchtete.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.09.2024 18:45 Uhr