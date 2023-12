Söder fordert längerfristigen Brückenstrompreis

München: Der bayerische Ministerpräsident Söder und der Chef der IG-Metall Bayern fordern einen längerfristigen Brückenstrompreis. In einem Brief an Bundeskanzler Scholz verlangen sie, dass trotz der Sparzwänge, die durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Bundeshaushalt entstanden sind, alle Maßnahme aus dem Strompreispaket realisiert werden. Dies umfasse dabei zwingend auch die Zuschüsse zum Übertragungsnetzentgelt in Höhe von 5,5 Milliarden Euro für das kommende Jahr. Das im November beschlossene Strompreispaket der Ampelregierung sei nicht ausreichend, weil die Hilfen befristet seien - den Firmen fehle Planungssicherheit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2023 10:00 Uhr