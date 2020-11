Söder fordert klarere Regeln für Hotspots

Nachrichtenarchiv - 25.11.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Münchnen: Vor dem Corona-Gipfel zwischen Bund und Ländern heute Nachmittag hat Bayerns Ministerpräsident Söder erneut klarere Regeln für Hotspots gefordert. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte der CSU-Chef, das Beispiel Sachsen habe gezeigt, dass die Infektionszahlen regional schnell in die Höhe schießen könnten. Seiner Meinung reiche es nicht, erst zu agieren, wenn die Zahlen nach oben gehen. Vielmehr brauche es gleichbleibende gemeinschaftliche Regeln für alle Bundesländer. Zum Thema Weihnachtsferien sagte Söder, dass er sich ein etwas lockereres Weihnachtsfest und dafür konsequentere Regeln für Silvester wünschen würde. FDP-Chef Lindner warnte mit Blick auf die geplanten Verschärfungen vor strengeren Regeln im Einzelhandel. Diese bezeichnete er als - so wörtlich - "Verödungsstrategie für die Innenstädte". Es dürfe nicht das ganze Land lahm gelegt werden, so Lindner im BR, stattdessen brauche es Maßnahmen, um die besonders Gefährdeten zu schützen. Der FDP-Chef schlug vor Zeitfenster vor, in denen Risikogruppen exklusiv einkaufen können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2020 08:00 Uhr