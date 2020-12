Söder fordert harten Lockdown nach Weihnachten

Nachrichtenarchiv - 10.12.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Ruf nach einem harten Lockdown nach Weihnachten wird lauter. Bayerns Ministerpräsident Söder hat gefordert, dass möglichst viele Firmen bis zum 10. Januar Betriebsferien machen - und die Läden zu bleiben, ausgenommen Lebensmittel-Geschäfte. Dann hätte man drei Wochen Zeit, in denen man die Kontakte einfach reduzieren könnte, so Söder im ZDF. Wirtschaftsminister Aiwanger ist dagegen. Im BR sagte er, in Bussen, Bahnen und im Handel sollten FFP2-Masken getragen werden, damit die Geschäfte auch nach Weihnachten öffnen können. Die Lockerungen an Weihnachten hat CSU-Landesgruppenchef Dobrindt derweil verteidigt. Es handle sich um lang ersehnte Treffen der Familien, sagte er im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Um die Sicherheit an den Weihnachtstagen aber zu erhöhen, müssten vorher Maßnahmen getroffen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2020 10:00 Uhr