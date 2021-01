Söder fordert Grüne zu Richtungsentscheidung auf

Nachrichtenarchiv - 18.01.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: CSU-Chef Söder hat sich im BR außerdem zu einer möglichen Zusammenarbeit mit den Grünen geäußert. Dabei rief er deren Parteiführung auf, sich noch vor dem Bundestagswahlkampf zu einer politischen Richtungsentscheidung durchzuringen. Ein Bündnis aus Schwarz und Grün hätte aus Sicht Söders viel Potenzial. Die Menschen hätten daher ein Recht zu wissen, ob Bündnis 90-die Grünen unter einer bürgerlichen Führung die großen Fragen von Ökonomie und Ökologie angehen oder nach links driften wollten. Dabei dürfe man nicht vergessen, dass auch die FDP ein interessanter Partner wäre, so Söder. Grünen-Chef Habeck sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, für ihn sei die Union in erster Linie Wahlkampfgegner. Der neue CDU-Vorsitzende Laschet sei in vielen ökologischen Fragen ein Bremser, mit dem man keine Zukunft gestalten könne. Ein starkes politisches Zentrum sei zwar wichtig, entscheidend sei es aber, welche Regierungskonstellation die Herausforderungen meistern könne, so Habeck.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2021 10:00 Uhr