Söder fordert große Koalition zur Lösung des Migrationsproblems

Berlin: Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Söder hat Bundeskanzler Scholz aufgefordert, die Ampel-Koalition zu beenden und eine Regierung mit der Union zu bilden. Söder sagte vor Journalisten in Berlin, ein Großteil der Bevölkerung habe nicht das Vertrauen, dass die Bundesregierung die aktuellen Probleme lösen könne, insbesondere im Bereich der Migration. Der CSU-Chef sprach von einer schweren Bewährungsprobe für die Demokratie. Nach seinen Worten sind die starken Umfragewerte der AfD und die Pläne von Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht zu einer Partei- Neugründung Warnsignale wie sie Deutschland in der Weimarar Republik erlebt habe. Söder kann sich die Union auch als Juniorpartner in einer großen Koalition vorstellen. Ein ähnliches Signal kam vor einigen Wochen von CDU-Chef Merz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2023 11:00 Uhr