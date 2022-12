Kurzmeldung ein/ausklappen Söder fordert Ende der Maskenpflicht in Fernzügen

München: Bayerns Ministerpräsident Söder pocht auf ein Ende der Maskenpflicht in Fernzügen. Der Bund solle die Vorgabe in eine Empfehlung umwandeln, sagte er der Deutschen Presse-Agentur - am besten zum Jahreswechsel, so Söder. Bayern hatte die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr zum 10. Dezember abgeschafft. Für den Fernverkehr ist allerdings der Bund zuständig. Söder nannte es "widersprüchlich", dass im Zug weiter Maske getragen werden muss, im Flugzeug aber nicht. Die größte Akzeptanz für Corona-Maßnahmen bestehe dann, wenn sie konsequent und verständlich seien. Außerdem sei Corona unter Kontrolle. Zwar gebe es andere Erkrankungen, aber - so Söder wörtlich: "Man kann nicht wegen der Grippe eine so tiefgreifende Einschränkung wie die Maskenpflicht begründen."

