Söder fordert Corona-Testpflicht für Urlaubsrückkehrer

24.07.2020 14:00 Uhr

München: Ministerpräsident Söder hat eine Corona-Testpflicht für Urlaubsrückkehrer an allen deutschen Flughäfen gefordert. Söder sagte, man brauche auf Dauer verpflichtende Tests an den Airports, insbesondere für Rückkehrer aus Risikogebieten. Da reiche die Quarantäne alleine nicht aus. Söder betonte, dass es eine bundesweit einheitliche Regelung in der Frage geben müsse. Für Bayern kündigte er an, dass am Dienstag das Kabinett bereits die Corona-Tests auf freiwilliger Ebene für Flughäfen im Freistaat beschließen werde. Zugleich gebe es Überlegungen, auch für Auto-Rückkehrer auf den Straßen Test-Zentren zu eröffnen. Zur Stunde beraten in Berlin die Gesundheitsminister der Länder über eine Ausweitung von Corona-Tests.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2020 14:00 Uhr