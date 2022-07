Söder fordert Bundesregierung zum Handeln auf

Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken und örtlich Schauer oder Gewitter

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchstwerte zwischen 25 und 31 Grad. In der Nacht an den Alpen und in Unterfranken letzte Schauer oder Gewitter. Tiefstwerte zwischen 19 und 10 Grad. Die weiteren Aussichten: Viel Sonne, am Samstag gebietsweise kräftige Schauer und Gewitter. Höchstwerte am Freitag und Sonntag 29 bis 35 Grad, am Samstag 24 bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2022 06:00 Uhr