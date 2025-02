Söder fordert Bund zu sofortigen Verhandlungen über Abschiebeflüge auf

München: Nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag in der Landeshauptstadt mit zwei Todesopfern hat Bayerns Ministerpräsident Söder die Bundesregierung aufgefordert, sofort über Abschiebeflüge nach Afghanistan zu verhandeln. Der Bild am Sonntag sagte er, es brauche jede Woche einen Flug. Sollten sich die Taliban weigern, weitere Staatsbürger aufzunehmen, sollte nach Söders Worten auch keine Entwicklungshilfe mehr gezahlt werden. Die Bundesregierung lehnt direkte Gespräche mit den Machthabern in Afghanistan bisher ab. Allerdings stoppte die Bundesregierung laut der "Welt am Sonntag" die Einreise hunderter afghanischer Staatsbürger nach Deutschland. Es geht um Personen, die über verschiedene deutsche Aufnahmeprogramme Visa für Deutschland bekommen haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2025 13:00 Uhr