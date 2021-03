Söder fordert besseres Krisenmanagement der Union

Nachrichtenarchiv - 15.03.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: CSU-Chef Söder hat mit einem Appell an die Unionsparteien auf das schwache Abschneiden der CDU bei den gestrigen Landtagswahlen reagiert. "Wir müssen einfach besser werden", sagte Söder am Abend in einem ARD-Brennpunkt wörtlich. Dazu brauche es ein frisches Team für die Zukunft. Auf die Frage, ob er als Kanzlerkandidat antreten wolle, antwortete der bayerische Ministerpräsident einmal mehr, das Vorschlagsrecht liege bei der CDU. Zwischen Ostern und Pfingsten werde er die K-Frage zusammen mit dem CDU-Vorsitzenden Laschet klären. Gegenwärtig sei noch Corona das beherrschende Thema. Bei der deutschen Impfkampagne sieht Söder einige Verbesserungsmöglichkeiten. So müsse die Impfbürokratie deutlich verkleinert werden. Zudem sollten die Impfprioritäten freigegeben werden. Mit dem Vakzin von Astrazeneca würde sich der CSU-Chef nach eigenen Angaben sofort impfen lassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2021 23:00 Uhr