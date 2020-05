Söder fordert bei Corona-Lockerungsmaßnahmen langfristige Pläne

Nachrichtenarchiv - 06.05.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder will zu langfristigen Plänen bei den Corona-Lockerungsmaßnahmen kommen. Das hat der CSU-Chef am Abend im BR Fernsehen gesagt - kurz vor dem Gespräch zwischen Bund und Ländern heute. Man könne sich nicht nur von Woche zu Woche hangeln, so Söder. Aus seiner Sicht sollte auch über eine Obergrenze bei der Zahl der Infizierten gesprochen werden. Im Falle einer zweiten Corona-Welle könnten dann beim Überschreiten der Grenze Lockerungen regional zurückgenommen werden - zum Beispiel aus Landkreisebene. Söder wörtlich: "Wir brauchen ein atmendes Konzept." Ins Gespräch gebracht hatte Bundeskanzlerin Merkel eine Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tage.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2020 06:00 Uhr