Söder fordert Ausbau der Produktionskapazitäten beim Impfstoff

Nachrichtenarchiv - 31.01.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Vor dem morgigen Impfgipfel zwischen Bund und Ländern hat sich der bayerische Ministerpräsident Söder dafür ausgesprochen, die Produktion von Impfstoff hierzulande zu beschleunigen. Das wichtigste sei jetzt, dass alles getan werde, um mehr Impfstoff zu bekommen, so Söder im BR. Dazu müssten alle Produktionskapazitäten umgestellt werden. Söder sieht dabei nicht nur die Firmen in der Pflicht, auch der Staat müsse Vorgaben machen und notfalls Entschädigungen zahlen, wenn er Kapazitäten nutze. Momentan erlebe man, dass Impfstoff, der sogar in Europa produziert wird, woanders hingeliefert werde. Das sei so nicht haltbar, sagte Söder. Morgen beraten Kanzlerin Merkel und die Länderchefs und -chefinnen mit Vertretern der EU-Kommission und Impfstoffherstellern per Videokonferenz über die Lage und den schleppenden Impfstart. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden bisher 3,5 Millionen Impfdosen an Deutschland ausgeliefert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2021 18:00 Uhr