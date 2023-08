Söder fordert Aiwanger zur Aufklärung der Hetzvorwürfe auf

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat Freie-Wähler-Chef Aiwanger aufgefordert, die Vorwürfe gegen ihn wegen eines antisemitischen Flugblatts umgehend und vollständig aufzuklären. Der Wirtschaftsminister steht laut Süddeutscher Zeitung im Verdacht, als 17-jähriger Schüler eine solche Hetzschrift verfasst zu haben und an seinem Gymnasium ausgelegt zu haben. Die SZ beruft sich dabei auf mehrere anonyme Quellen und hat das Pamphlet vorliegen. Darin wird zur Teilnahme an einem angeblichen Wettbewerb aufgerufen - mit dem Titel "Wer ist der größte Vaterlandsverräter?" Als erster Preis wird ein "Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz" ausgelobt. Aiwanger soll damals zur Verantwortung gezogen worden sein. Er dementiert laut SZ aber, dieses Schreiben verfasst zu haben. Dem BR teilte sein Sprecher mit, der Minister werden "diesen Vorgang" vorerst nicht kommentieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2023 13:00 Uhr