Söder erwartet zähes Ringen beim Corona-Gipfel

Warnstreiks legen öffentlichen Nahverkehr in Bayern lahm

München: In der bayerischen Landeshauptstadt fahren heute früh keine U-Bahnen und fast keine Straßenbahnen, ebenso nicht in Nürnberg. Auch in neun weiteren Städten in Bayern hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind Verkehrsbetriebe auch in Augsburg, Regensburg, Landshut, Fürth, Coburg, Bamberg, Aschaffenburg, Würzburg und Schweinfurt. Verdi verlangt von den rund 130 kommunalen Arbeitgebern in ganz Deutschland einen bundeseinheitlichen Tarifvertrag. Ein Sprecher von Verdi sprach am frühen Morgen von einem vollen Erfolg der heutigen Aktion: In den meisten Städten liege die Streikbereitschaft bei fast 100 Prozent. Wo Busse und Bahnen heute nicht oder nur eingeschränkt unterwegs sind, erfahren sie auch auf BR24.de oder in der App.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.09.2020 09:15 Uhr