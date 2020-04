Söder erwägt weitere Lockerungen bei Regeleinhaltung

Nachrichtenarchiv - 27.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Aussicht gestellt, wenn die Vorgaben eingehalten werden. Ende der Woche werde Bilanz gezogen, so Söder im BR-Interview. Seit heute dürfen im Freistaat unter anderem Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche unter Auflagen wieder öffnen. Dabei gilt eine Masken-Pflicht in Läden und im öffentlichen Nahverkehr. In den Schulen hat für Abschlussklassen wieder der Präsenzunterricht begonnen. Zur weiteren Öffnung der Schulen ist für Söder ein Schichtmodell im Präsenzunterricht denkbar. Wirtschaftsminister Aiwanger hält eine Öffnung von Restaurant und Bars noch im Mai für denkbar. Als Bedingung nannte er, dass die Abstandsregeln eingehalten werden, Bedienungen Masken tragen und die Speisen zum Beispiel abgedeckt würden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2020 12:00 Uhr