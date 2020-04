Söder erwägt Besuche in Pflegeheimen zu erlauben

Nachrichtenarchiv - 27.04.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Ministerpräsident Söder hat angekündigt, in der Corona-Krise nun zunächst den Fokus auf Erleichterungen für Familien zu setzen. Derzeit würden Konzepte für Kitas, Schulen und Pflegeheime entwickelt, sagte Söder nach einer CSU-Vorstandsitzung in München. Es gehe etwa darum, gegen die Einsamkeit der älteren Menschen in Heimen vorzugehen. Im Gespräch sind laut Söder sehr reduzierte Einzelbesuche mit einer festen Kontaktperson. Im Schulbereich sei das Ziel, dass jeder Schüler vor Pfingsten einmal in der Schule war. Söder nannte die Reduktion auf Kernfächer sowie wechselweise Unterricht als mögliche Optionen dafür. Der CSU-Chef hat zudem Lockerungen für weitere Geschäfte und die Öffnung von Gastronomiebetrieben Ende Mai in Aussicht gestellt - angesichts erster positiver Rückmeldungen nach den heutigen Ladenöffnungen. Er warnte gleichzeitig, alle Erleichterungen könnten dazu führen, dass die Infektionszahlen in Bayern wieder deutlich steigen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2020 14:00 Uhr