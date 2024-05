Söder erteilt auf CDU-Parteitag Schwarz-Grün Absage

Berlin: CSU-Chef Söder hat sich klar hinter den Beschluss der Schwesterpartei CDU zur Wehrpflicht gestellt. Die Lage erfordere ein anderes Denken, sagte er bei seinem Gastauftritt beim CDU-Parteitag. Die Christdemokraten hatte am Mittag beschlossen, die Aussetzung der Wehrpflicht schrittweise zurückzunehmen und sie in ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr zu überführen. In seiner Rede betonte Söder außerdem demonstrativ die Geschlossenheit der beiden Schwesterparteien. Er schwor die Delegierten auf einen Regierungswechsel in Berlin ein. An ihm werde es nicht scheitern, sagte Söder. Eine klare Absage erteilte der CSU-Chef Schwarz-Grün: Das könne er sich beim besten Willen nicht vorstellen. Deutliche Worte fand er für die AfD: Die müsse sich warm anziehen, sagte Söder. Sie habe keine Antworten auf die Herausforderungen der Zeit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2024 18:00 Uhr