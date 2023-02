Söder eröffnet erste bayerische KI-Konferenz

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Nachts teils wolkig, teils klar; Tiefstwerte plus 6 bis minus 1 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht wechselnd bewölkt, vereinzelt Schauer, teils auch klar. Tiefstwerte plus 6 bis minus 1 Grad. Die Aussichten bis Sonntag: Morgen am Alpenrand vorübergehend länger sonnig, sonst oft bewölkt und zeitweise Regen, ab Samstag auch Schnee. Höchstwerte 6 bis 14, am Wochenende nur noch minus 1 bis plus 6 Grad. In den Nächten Abkühlung auf plus 3 bis minus 6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2023 17:00 Uhr