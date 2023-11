Söder erneuert Forderung nach Einschränkung des Asylrechts

Ingolstadt: Ministerpräsident Söder und der bayerische Innenminister Herrmann haben heute das Landesamt für Asyl und Rückführungen in Manching bei Ingolstadt besucht. Dabei machte CSU-Chef Söder erneut seine Haltung zur deutschen Migrationspolitik und zum Recht auf Asyl deutlich. Söder erneuerte seine Forderung, das individuelle Recht auf Asyl einzuschränken. Es müsse geklärt werden, welche Möglichkeiten es gebe, um auch Menschen zurückzuweisen, die ein Grundrecht auf Asyl hätten. Mit einer schnellen Umsetzung der Idee rechne er nicht, es gehe aber darum, in einen Dialog einzutreten, sagte der Ministerpräsident. Laut Bundesinnenministerium sind in diesem Jahr bislang rund 267.000 Erstanträge auf Asyl in Deutschland gestellt worden und damit 68 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2023 16:00 Uhr