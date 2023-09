Söder erhöht Zeitdruck auf Aiwanger

Karpfham im Landkreis Passau: In der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt hat Bayerns Vize-Ministerpräsident Aiwanger einen Schlussstrich gefordert. Das Flugblatt sei ohne Frage scheußlich gewesen - aber man müsse auch nach vorne schauen dürfen, sagte der Freie-Wähler-Chef am Rande seines Besuchs auf dem Karpfhamer Fest. Er finde es nicht akzeptabel, dass Dinge aus seiner Jugend hervorgegraben würden. Man müsse es Menschen zubilligen, klüger zu werden und sich zu ändern, betonte Aiwanger. Bayerns Ministerpräsident Söder drängt auf eine baldige Aufklärung: Aiwanger müsse den Fragenkatalog umfassend, glaubwürdig und zeitnah beantworten, sagte er und fügte hinzu: Zeitnah heiße am besten noch heute im Laufe des Tages. Erst dann könne er eine Entscheidung treffen, was die weitere Zusammenarbeit mit Aiwanger angeht.

