Söder erhöht in Maskenaffäre Druck auf Heil

Nachrichtenarchiv - 10.06.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: CSU-Chef Söder hat im Streit über Corona-Schutzmasken von möglicherweise zweifelhafter Qualität den Druck auf Arbeitsminister Heil von der SPD erhöht. Sollten dessen Vorwürfe so nicht stimmen, müsse diskutiert werden, ob er noch im Amt bleiben könne, sagte Söder am Abend im Ersten. Hintergrund sind Berichte, wonach Bundesgesundheitsminister Spahn Masken, die nicht nach hohen Standards getestet worden seien, an Einrichtungen für Behinderte und Obdachlose abgeben wollte. Heil reklamiert für sich, dies mit einer Intervention verhindert zu haben. Spahn hatte die Vorwürfe zurückgewiesen, die SPD-Spitze legte ihm dennoch den Rücktritt nahe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2021 07:00 Uhr