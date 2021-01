Söder erhält Unterstützung für Verlängerung des Lockdowns

Nachrichtenarchiv - 03.01.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder erhält Unterstützung aus Thüringen und Sachsen für die Forderung nach einer dreiwöchigen Verlängerung des Lockdowns. Der sächsische Regierungschef Kretschmer twitterte, man befinde sich in der härtesten Phase der Corona-Pandemie. Eine Verlängerung bis mindestens Ende Januar sei daher unvermeidbar. Auch der thüringische Ministerpräsident Ramelow von der Linkspartei sagte, er plädiere für eine Beibehaltung der Einschränkungen bis Ende Januar. Darauf habe sich sein Kabinett verständigt. Die Entscheidung falle letztlich am Dienstag in der Ministerpräsidentenkonferenz. Söder hatte im BR-Interview auf die anhaltend hohen Infektionszahlen verwiesen. Zudem sei noch nicht abzuschätzen, wie sich Weihnachten und Silvester auf das Infektionsgeschehen auswirken.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.01.2021 21:00 Uhr