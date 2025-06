Söder erhält Europäischen Karls-Preis der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Regensburg: Die Sudetendeutsche Landsmannschaft hat Ministerpräsident Söder mit dem Europäischen Karls-Preis geehrt. Ihr Sprecher Bernd Posselt sagte in seiner Laudatio beim Sudetendeutschen Tag, Söder sei einer ihrer stärksten Unterstützer. Der Ministerpräsident wiederum würdigte die Landsmannschaft als - so wörtlich - die größte Friedensbewegung, die es je in Deutschland gegeben hat. Besonders freue er sich über die heute engen und guten Verbindungen zu Tschechien, so Söder. Mit dem Karls-Preis zeichnet die Landsmannschaft Personen aus, die sich in ihren Augen in besonderer Weise um die Völkerverständigung und um die europäische Einheit verdient gemacht haben.

