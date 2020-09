Söder entschuldigt sich für Fehler bei Oktoberfestattentat-Ermittlungen

München: Zum 40. Jahrestag des Oktoberfestattentats hat sich Bayerns Ministerpräsident Söder bei den Opfern entschuldigt. Er räumte ein, dass damals Fehler bei den Ermittlungen und der Einschätzung der Tat gemacht wurden. Man werde diesen Tag nie vergessen, sagte er in seiner Rede bei der Gedenkfeier auf der Theresienwiese. Der Freistaat werde sich mit ganzer Kraft gegen Rechtsextremismus, Hass, Antisemitismus und Rasissmus stellen. An der Zeremonie nahm auch Bundespräsident Steinmeier teil. Er rief ebenfalls zum Kampf gegen Rechts auf. Wegschauen sei nicht mehr erlaubt, das gelte nach dem Oktoberfestattentat, nach dem NSU-Prozess, nach den Drohschreiben des NSU 2.0 und nach den rechtsextremen Vorfällen in der Bundeswehr und bei der Polizei, so Steinmeier weiter. Bei dem Anschlag am 26. September 1980 waren neben dem Attentäter zwölf Menschen getötet und mehr als 200 verletzt worden. Das Attentat wurde erst heuer im Juli als rechtsextremistische Tat eingestuft.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.09.2020 12:45 Uhr