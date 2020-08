Söder empfängt Schulvertreter zum Corona-Bildungsgipfel

Nachrichtenarchiv - 31.08.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ministerpräsident Söder hat für den Vormittag Vertreter von Eltern, Lehrern, Schülern und Verbänden zu einer Diskussionsrunde eingeladen. Bei dem Treffen soll es um die Frage gehen, wie der Unterricht in Bayern in der Corona-Krise sichergestellt werden kann und inwieweit eine Maskenpflicht gilt. An dem Gespräch nimmt auch Kultusminister Piazolo teil. Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnen-Verband kritisiert die Staatsregierung. BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann sagte dem BR, bei dem aktuellen Lehrermangel sei ein normaler Unterricht unter Pandemiebedingungen nicht zu schaffen. Bisher ist geplant, dass alle Schulkinder nach dem Ende der Sommerferien in die Klassenzimmer zurückkehren. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu den Lehrkräften, regelmäßiges Lüften und Masken bis zum Sitzplatz sind Pflicht. In Nordrhein-Westfalen geht heute die Maskenpflicht im Unterricht zu Ende. Wegen der sinkenden Infektionszahlen in seinem Bundesland hatte Ministerpräsident Laschet die Maßnahme zurückgenommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2020 06:00 Uhr