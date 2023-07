Söder distanziert sich von Merz' Aussagen über Verhälntnis zur AfD

Meldungsarchiv - 24.07.2023 18:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Die CSU-Spitze hat einer Kooperation mit der AfD auch auf kommunaler Ebene eine deutliche Absage erteilt. Sie ging damit klar auf Distanz zum CDU-Vorsitzenden Merz. Nach einer Vorstandssitzung sagte CSU-Chef Söder wörtlich: "Wir sind ganz klar gegen jede Form der Kooperation mit der AfD, egal auf welcher politischen Ebene." Er betonte, ein Nein heiße ein Nein, da gebe es keine Relativierung und kein Aufweichen. Merz hatte in einem Interview zwar erneut bekräftig, dass die Union nicht mit der AfD kooperieren werde. Er beschränkte dies aber auf gesetzgebende Körperschaften, etwa auf europäischer, Bundes- oder Landesebene. Mit Blick auf die jüngsten Erfolge der AfD in Thüringen und in Sachsen-Anhalt sagte er gestern im ZDF, natürlich müsse in den Kommunalparlamenten nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestalten könne. Nach großer auch parteiinterner Kritik twitterte Merz dann heute, es werde auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit mit der AfD geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2023 18:00 Uhr