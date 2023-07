Söder distanziert sich von Merz' Aussagen über Verhälntnis zur AfD

Meldungsarchiv - 24.07.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: In der Union ist eine scharfe Auseinandersetzung über eine Aussage von CDU-Chef Merz zum Umgang mit AfD-Kommunalpolitikern entbrannt. CSU-Chef Söder erklärte, seine Partei lehne jede Zusammenarbeit mit der AfD ab, "egal auf welcher politischen Ebene". Die AfD sei demokratiefeindlich, rechtsextrem und spalte unsere Gesellschaft. Der hessische Ministerpräsident Rhein erklärte, die Brandmauer zur AfD stehe. Er habe die Äußerungen von Merz aber nicht so verstanden, dass dieser eine tatsächliche Zusammenarbeit mit der AfD auf lokaler Ebene befürworte, sagte er. Merz hatte im ZDF gesagt, wenn in einer Stadt ein der AfD angehörender Bürgermeister gewählt worden ist, sei es - Zitat - "selbstverständlich, dass man nach Wegen sucht, wie man dann in dieser Stadt weiter arbeiten kann".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2023 16:00 Uhr