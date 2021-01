Söder dankt Kramp-Karrenbauer für Zusammenarbeit

Nachrichtenarchiv - 15.01.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der CSU-Vorsitzende Söder hat der scheidenden CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer für die Zusammenarbeit in der Krise zwischen den beiden Schwesterparteien gedankt. In einem Grußwort für den digitalen Parteitag der CDU sagte der bayerische Ministerpräsident, ihre größte Aufgabe sei es gewesen, die sehr zerstrittene Union wieder zusammenzuführen. Bei der Wahl von Kramp-Karrenbauers Nachfolger auf dem CDU-Parteitag zeigte Söder keine Präferenzen. Es seien drei hervorragende Kandidaten im Rennen, sagte er. Zuvor hatte Kramp-Karrenbauer die Einheit ihrer Partei beschworen. Sie forderte alle Mitglieder auf, gemeinsam den neuen Vorsitzenden der CDU zu unterstützen. Zugleich betonte sie, dass es zwischen CDU und CSU nie mehr zu einem so tiefen Riss kommen dürfe wie durch den Streit im Umgang mit Flüchtlingen. Morgen entscheidet der Parteitag über den neuen Vorsitzenden. Zur Wahl stehen Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2021 22:00 Uhr