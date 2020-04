Söder dämpft Hoffungen auf baldige Lockerungen der Corona-Beschränkungen

Nachrichtenarchiv - 14.04.2020 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat Hoffnungen auf eine flächendeckende Lockerung der Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise gedämpft. Söder sagte am Abend im ZDF, wer jetzt zu sorglos in eine Exit-Debatte einsteige, der gefährde das, was erreicht worden sei. Der Ministerpräsident stellte allerdings Erleichterungen in Aussicht, wie das in Österreich geschehen sei. Nach seinen Worten muss das nicht nächste Woche sein, aber in den darauffolgenden Wochen. Dann müsse es aber klare Auflagen geben wie ein Maskengebot, Abstandsregel und ein Hygiene-Konzept. Söder äußerte sich skeptisch, die Grundschulen als erstes wieder zu öffnen, man müsse zunächst über Abschlussklassen reden. Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten wollen morgen bei einer Telefonkonferenz über das weitere Vorgehen in der Coronakrise beraten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.04.2020 22:15 Uhr