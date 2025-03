Söder blickt zuversichtlich auf Koalitionsgespräche von Union und SPD

München: Bayerns Ministerpräsident Söder blickt zuversichtlich auf die weiteren Koalitionsgespräche zwischen Union und SPD. Im BR-Interview sagte er, man sei in einer "guten Phase". Es gehe nicht darum, wie sehr sich jede Partei am Ende wiederfinde, sondern darum, was gut für Deutschland sei, so Söder. Er kündigte Steuererleichterungen für Unternehmen an. Das sei vor allem wichtig für Mittelständler. Wann und wie diese kommen, werde aber noch diskutiert, sagte Söder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2025 21:00 Uhr