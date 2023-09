Söder bleibt mit Rekordergebnis CSU-Chef

München: Zwei Wochen vor der Landtagswahl ist CSU-Chef Söder mit 96,5 Prozent in seinem Amt bestätigt worden. Er erzielte bei der Abstimmung ohne Gegenkandidaten auf dem Parteitag ein Rekordergebnis. Zuvor hatte Söder in seiner Rede gesagt, er stelle sich Wohlstand für alle vor. In seiner Vision bleibe die Natur erhalten und werde nicht gegen die Menschen ausgespielt. Er sprach sich außerdem für die Kernkraft aus und sagte, die Freien Wähler hätten keinen Einfluss auf die Politik in Berlin. Es komme nicht auf den Koalitionspartner, sondern am Ende immer auf die CSU an, so Söder. CDU-Chef Merz trat als Gastredner auf und sicherte Söder für die Landtagswahl die Unterstützung der Christdemokraten zu. An Bundeskanzler Scholz richtete Merz Kritik: Am Zustand der Regierung könne auch ein Oppositionspolitiker keine Freude mehr haben. Merz bot dem Kanzler eine Zusammenarbeit in der Migrationspolitik an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2023 20:00 Uhr