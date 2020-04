Söder bittet Bürger um Verständnis für längere Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Ministerpräsident Söder hat mit Blick auf die Corona-Beschränkungen im Freistaat die Bürger um Geduld gebeten. In den nächsten Wochen werde auch in Abstimmung mit dem Bund geprüft, ob etwa bestimmte Sportarten wie Golf oder Tennis wieder erlaubt werden. Mit Blick auf das Münchner Oktoberfest sagte Söder, die Wahrscheinlichkeit, dass es stattfinden wird, sei nicht sehr hoch. Wörtlich sagte Söder: "Wir wollen ja kein zweites Ischgl werden." In dem Tiroler Wintersportort hatten sich Hunderte Skifahrer infiziert. - Söder zeigte sich auch zuversichtlich, dass Bayern auch wirtschaftlich gut durch diese schwierige Zeit kommen wird. Er verwies auf den bayerischen Rettungsschirm von 60 Milliarden Euro. Der Regierungschef zeigte sich zudem offen für ein höheres Kurzarbeitergeld. Er würde dies aber mit Steuersenkungen verbinden, beispielsweise für die Gastronomie.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2020 15:00 Uhr