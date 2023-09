Söder bezeichnet Österreich als Vorbild in Sachen Migration

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat Österreich als Vorbild bei der Zuwanderungspolitik bezeichnet. Bei einem Besuch des österreichischen Kanzlers Nehammer in München sagte Söder, er wünsche sich in Sachen Migration mehr Wien als Berlin. Laut dem CSU-Chef ist die Zahl der Asylanträge im Nachbarland um 30 Prozent zurückgegangen. In Deutschland sei sie dagegen um 77 Prozent gestiegen. Söder forderte, die EU-Außengrenzen besser zu schützen und die Programme für die Aufnahme von Menschen beispielsweise aus Afghanistan auf Eis zu legen. Um Bayern für abgelehnte Asylbewerber unattraktiver zu machen, will die Staatsregierung ihnen künftig kein Geld mehr zahlen, sondern nur noch Sachleistungen zur Verfügung stellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2023 17:00 Uhr