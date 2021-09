Söder bezeichnet neue Corona-Regeln als Firewall

Nachrichtenarchiv - 01.09.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat die geplanten neuen Anti-Corona-Regeln als Firewall gegen die Pandemie bezeichnet. In seiner Regierungserklärung bei der Sondersitzung des Landtages verwies er auf die Impfquote von 60 Prozent im Freistaat und sprach von einer neuen Realität. Nach seinen Worten ist es nun möglich, mehr auf Eigenverantwortung zu setzen. Söder schloss eine Impfpflicht ausdrücklich aus, appellierte aber an die Bevölkerung sich impfen zu lassen. Die neuen Corona-Regeln sollen in den nächsten Stunden vom bayerischen Landtag verabschiedet werden - damit sie schon morgen in Kraft treten können. So soll in Zukunft nicht die Inzidenz der zentrale Maßstab für alle Anti-Corona-Maßnahmen sein, sondern die Belegung der Krankenhäuser. Hier gilt dann eine Ampel. Sie schaltet auf Rot, wenn im Freistaat mehr als 600 Corona-Patienten auf den Intensivstationen liegen. Ab einer Inzidenz von 35 gilt in Zukunft die 3G-Regel für Innenräume. Wer geimpft, getestet oder genesen ist, kann Gaststätten besuchen, ins Kino gehen oder auch Sportveranstaltungen in der Halle besuchen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2021 12:00 Uhr