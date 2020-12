Söder bezeichnet harten Lockdown als Notbremse

Nachrichtenarchiv - 15.12.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat den bevorstehenden Lockdown zur Eindämmung des Coronavirus als unausweichlich bezeichnet. In seiner Regierungserklärung im Landtag sagte er, man müsse jetzt die Notbremse ziehen. Nach seinen Angaben starben im Freistaat zuletzt binnen 24 Stunden 126 Menschen in Zusammenhang mit Corona. Das ist laut Söder die höchste Zahl an Todesfällen, die es wegen Corona in Bayern je gegeben hat. Als erste Vertreterin der Opposition kündigte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Schulze, die Zustimmung ihrer Partei zum Lockdown im Freistaat an. Sie verlangte aber gleichzeitig eine Kampagne, um über das Impfen aufzuklären und keine Mythen von Impfgegnern zuzulassen. Außerdem forderte Schulze für die Zukunft ein verlässliches Corona-Stufenmodell, bei dem jeder Bürger weiß, was bei welcher Inzidenz wann passiert. Im Lauf des Nachmittags wird der Landtag über den Lockdown abstimmen. Eine Mehrheit gilt als sicher.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2020 15:00 Uhr