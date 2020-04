Söder bewertet Corona-Maßnahmen als positiv

Nachrichtenarchiv - 28.04.2020 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach den Lockerungen der Corona-Beschränkungen im Einzelhandel und im Schulbetrieb hat Ministerpräsident Söder ein erstes Fazit gezogen. Er lobte die Bereitschaft der Menschen, sich an die seit gestern bestehende Maskenpflicht zu halten. Kultusminister Piazolo nannte den Unterrichtsstart der Abschlussklassen "erfolgreich". Alles sei gut organisiert gewesen, der Infektionsschutz sei gewährleistet. Was weitere Lockerungen angehe, wolle man die Ergebnisse abwarten, die sich aus den Beratungen von Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten am Donnerstag ergeben, sagte Söder nach einer Kabinettssitzung. Dann werde ein Fahrplan für Mai erstellt. Mit Blick auf Österreich stellte Söder Lockerungen im Gastronomiebereich ab Ende Mai in Aussicht. Beschlossen hat das Kabinett, dass im Freistaat alle Geschäfte öffnen düfen, sofern sie die Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter begrenzen. Angesichts der Corona-Krise verzichten die bayerischen Minister zudem auf eine Erhöhung ihrer Bezüge.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.04.2020 13:45 Uhr