Söder betont Notwendigkeit des gesellschaftlichen Zusammenhalts

München: Der bayerische Ministerpräsident Söder hat in seiner Neujahrsansprache die Notwendigkeit des gesellschaftlichen Zusammenhalts betont. Die Sorgen der Menschen müssten ernst genommen und dürften nicht den radikalen Kräften überlassen werden. Die Demokratie brauche starke und mutige Demokraten, betonte er. Gleichzeitig nutzte Söder die Ansprache zu einer politischen Standortbestimmung - und einer Attacke auf die Ampel-Koalition: Er nannte die Krise um den neuen Bundeshaushalt eine Staatskrise - und zählte sie in einem Atemzug mit Corona, Ukraine-Krieg und Hamas-Terror auf. Als Herausforderung bezeichnete Söder, die Zuwanderung zu begrenzen und die bereits hier lebenden Menschen gut zu integrieren. Die komplette Neujahrsansprache sendet der BR am 1. Januar gegen 18.40 Uhr im BR Fernsehen.

