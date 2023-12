Söder betont gesellschaftlichen Zusammenhalt

München: Der bayerische Ministerpräsident Söder hat in seiner Neujahrsansprache herausgestellt, wie wichtig der Zusammenhalt in der Gesellschaft ist. Nach seinen Worten müssen die Sorgen der Menschen ernst genommen und nicht den radikalen Kräften überlassen werden. Als Herausforderung bezeichnete Söder, die Zuwanderung zu begrenzen und die bereits hier lebenden Menschen gut zu integrieren. Beim Klimawandel nannte er den Ausbau erneuerbarer Energien nicht ausreichend für Bayerns Klimaziele. Der Ausstieg aus der Kernenergie führt laut Söder zum Abstieg. Wörtlich erklärte er: "Unser Land sollte dem Beispiel vieler anderer Staaten folgen und endlich umsteuern." Die komplette Neujahrsansprache des bayerischen Ministerpräsidenten sendet der BR am 1. Januar um 12.10 Uhr auf Bayern 3, um 13.05 Uhr auf Bayern 1 und gegen 18.40 Uhr im BR Fernsehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2023 21:00 Uhr