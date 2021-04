Söder betont entscheidende Rolle der Basis für Kanzlerkandidatur

Nachrichtenarchiv - 12.04.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: CSU-Chef Söder weist im Rennen um die Kanzlerkandidatur der Union auf die Rolle der breiten Bevölkerung hin. Im BR sagte Söder am Abend, entscheidend seien nicht die Gremien, wie etwa Parteipräsidien. Man müsse auch die Basis berücksichtigen, die dann den Wahlkampf vor Ort führt. Söder betonte aber, dass die Entscheidung noch in dieser Woche fallen solle. Am Nachmittag hatte das CSU-Präsidium einhellig Söders Kandidatur befürwortet. Bei der CDU stellten sich Präsidium und Vorstand bereits zuvor mit breiter Mehrheit hinter Laschet. CSU-Landtagsfraktionschef Kreuzer hatte daraufhin eine Mitglieder-Befragung in beiden Parteien gefordert. Diesen Vorschlag wiesen aber sowohl Söder als auch CSU-Generalsekretär Blume schon wenige Minuten später zurück.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2021 20:00 Uhr